رغم قرب انتهاء الدورة الحالية.. 20 منظمة نقابية جديدة لم تستطع إنهاء أوراق اعتمادها

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، أنه على الرغم من قرب انتهاء الدورة النقابية الحالية، وبدء دورة جديدة خلال، إلا أن مؤسسي المنظمات النقابية الجديدة مازالوا يدورون في حلقة مفرغة لا تنتهي، رغم أن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن تنظيم المنظمات النقابية، تحدد على نحوٍ لا يحتمل اللبس، الخطوات التي يتعين إتباعها، والمستندات التي ينبغى إيداعها بالجهات الإدارية، غير أن مديريات القوى العاملة تمتنع عن استلام أوراق ومستندات اللجان النقابية، على زعم انتظارها تعليمات الوزارة في هذا الشأن، بينما هي الجهة الإدارية المنوط بها الاستلام وتحرير محاضر الإيداع.

وأوضحت الدار في بيانها: رغم الحق الأصيل للجمعية العمومية للمنظمة النقابية في تقرير شئونها واختيار ممثليها بحرية، نجد أنفسنا أمام أوضاع ملتبسة تسبب فيها عدم إجراء انتخابات مجالس إدارات بعض المنظمات النقابية في موعدها الذي كان قد تحدد بموجب القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2018، ليترتب على ذلك تعليق أوضاع هذه المنظمات حتى الآن.



وتابعت: أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة أبدت استعدادها للعمل من أجل حل جميع الأوضاع المعلقة، وانتهى الأمر إلى الاتفاق على خطوات عملية في هذا الاتجاه يتم اتخاذها من خلال اللجنة التي شكلها وزير القوى العاملة بموجب القرار رقم 162 لسنة 2020 لفحص أوضاع وشكاوى المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها، حيث تعاقبت اجتماعات اللجنة مع المنظمات النقابية، وتم الانتهاء من تسجيل البعض القليل منها.

واستكملت في بيانها: غير أن إيقاع العمل قد اعتراه كثيرٌ من التباطؤ خلال الأشهر الماضية، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة قد عاودت تنظيم اجتماعاتها وتواصلها مع المنظمات النقابية خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث قامت اللجنة النقابية المهنية لصغار المزارعين بالبحيرة المعلقة أوضاعها منذ عامين بتسجيلها أخيراً.

وأشارت إلى أن هناك بعض المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها حتى الآن ومنها:



1- اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، حيث لم تزل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية تمتنع عن قبول أوراق تأسيسها حتى الآن.

2- اللجنة النقابية المهنية للعاملين بخدمات الأسمنت بحلوان، ويفترض إيداع أوراق تأسيسها ولم تزل الأوراق قيد البحث في وزارة القوى العاملة.

3- اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتنمية المحلية بمنوف، وتم الامتناع عن قبول أوراق تأسيسها.

4- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة أسيوط، وتم الامتناع عن توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ولم تزل أوضاعها قيد البحث.

5- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة البحيرة، وتم الامتناع عن توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ولم تزل أوضاعها قيد البحث.

6- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الجيزة، وتم الامتناع عن توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ولم تزل أوضاعها قيد البحث.

7- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية، وتم الامتناع عن توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ولم تزل أوضاعها قيد البحث.

8- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الغربية، وتم الامتناع عن توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ولم تزل أوضاعها قيد البحث.

9- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة بور سعيد، وتم الامتناع عن توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ولم تزل أوضاعها قيد البحث.

10- النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وتم الامتناع عن توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ولم، ويفترض أن النقابة العامة تنتظر الانتهاء من إجراءات تسجيل اللجان النقابية المنضمة إليها والتي لم تزل أوضاعها معلقة لكي تتمكن من التسجيل كنقابة عامة.

11 - اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وتم التوافق مؤخراً مع اللجنة الوزارية المشكلة على إتمام إيداع أوراقها خلال أسبوع وفقاً للمتوافق عليه.

12- اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية، وتم الامتناع عن توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ثم توافق على التسجيل كنقابة مؤسسة حديثاً، ورغم ذلك لم يتم التسجيل حتى الآن.

13- اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية، وتم توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً، ولم تزل أوضاعها قيد البحث.

14- اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية، تم رفض إجراء الانتخابات، وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها، ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل، ورغم أن اللجنة النقابية قامت باتخاذ هذه الإجراءات، إلا أنها لم تتمكن من تسجيل هذه الخطوات دون أي سبب جدي.

15- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية، تم رفض إجراء الانتخابات، وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها، ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل.

16- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الفيوم، تم رفض إجراء الانتخابات، وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل.

17- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الشرقية، تم رفض إجراء الانتخابات، وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل.

18- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الإسماعيلية، تم رفض إجراء الانتخابات وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل.

19- اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة السويس، تم رفض الاعتراف بانعقاد الجمعية العمومية ورفض الاعتراف بقراراتها، ومؤخراً تم التوافق على عقد دورة طارئة جديدة للجمعية العمومية غير أن مدير مديرية القوى العاملة أوقف الانعقاد.

20- اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا، تم الامتناع عن تحرير محضر إيداع أوراق التأسيس، ومنح الخطابات اللازمة لتسيير أعمال اللجنة، وإبلاغ النيابة ضد رئيس اللجنة النقابية حيث تم الحكم عليه بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه، واتهامه بإدارة منظمة نقابية على خلاف القانون.