الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر يهنئ المهندس هاني عازر: رفع اسم مصر عاليا

هاني عازر
هاني عازر

تقدم الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ وجميع قيادات وأعضاء الحزب، بخالص التهاني، إلى المهندس هاني عازر خبير الأنفاق الدولية، لحصوله على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من ألمانيا.

وقال «الربان» عمر المختار صميدة، إن «عازر» واحدا من المهندسين المصريين، الذين رفعوا اسم مصر عاليا في أوروبا، بسبب أعماله الكبيرة التي تأتي على رأسها  إنجاح مهمة إنشاء محطة قطارات برلين بعد فشل الألمان في تنفيذها، ثم تم تكليفه ببناء ٥ محطات أخرى في برلين.

وأضاف: «نتمنى أنا تتكرر هذه النماج الناجحة التي تحمل اسم مصر، في جميع التخصصات المختلفة، كما نأمل أن تنجح الأجيال الجديدة في السير على نفس الخطى».

حزب المؤتمر مجلس الشيوخ هاني عازر خبير الأنفاق الدولية وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

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