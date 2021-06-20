الباز يكشف سرًا خطيرًا عن مؤتمر نصرة سوريا فى 2013

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سر عقد محمد مرسي مؤتمر نصرة سوريا عام 2013 في الوقت الذي كانت البلاد تشهد فيه اضطرابا وهناك دعوات لإسقاط حكمه.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن مكتب الإرشاد عقد اجتماعا في 11 يونيو لبحث سينايو مواجهة مظاهرات 30 يونيو، واتفق أعضاء مكتب الإرشاد على الاجتماع مع القوى والإسلامية وطلب دعمهم، على أن يسوقوا لتلك التيارات أن مظاهرات 30 يونيو هدفها ليس إزاحة الإخوان فقط، وإنما الشعب يريد القضاء على الإسلام وكل التيارات الإسلامية والأحزاب الدينية.

وأضاف الباز: "في 12 يونيو 2013 طارق الزمر أعرب عن استعداده بدعم الإخوان ومساندتهم مقابل أن يعلن مرسي موقفا واضحا ومحددا مما يحدث في سوريا، ولما سأل الإخوان عن الموقف المطلوب، التيارات الإسلامية قالت يتم قطع العلاقات مع سوريا، والجيش المصري يدرب المعارضة ويقاتل في سوريا".