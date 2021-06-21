محافظ القاهرة: اهتمام الدولة بالتعليم الفنى الخطوة الأولى فى مسيرة بناء الوطن

أكد اللواء خالد عبدالعال، أن الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بالتعليم الفني يعد الخطوة الأولى في مسيرة بناء الوطن ويعد أبرز دليل على ذلك حرص الدولة على افتتاح المدارس التكنولوجية والفنية لتخريج كوادر قادرة عل مواكبة الثورة الرقمية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

وشدد المحافظ على مديرية التربية والتعليم ضرورة ربط غرفة العمليات بالمديرية بغرف عمليات الإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي شكاوى، كما شدد أيضا على ضروة الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات وتفعيل قياس الحرارة وتعقيم اللجان؛ حرصًا على صالح الطلاب والمعلمين، أملا من المولى أن يكلل جهود كافة الطلاب بالنجاح والتفوق علميًا وعمليًا.

وتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، سير امتحانات الدبلومات بمحافظ القاهرة، حيث أدى الطلاب، أمس الأحد، امتحان مادة اللغة الإنجليزية للتعليم المهني نظام الخمس سنوات، وامتحان مادة الفيزياء للتعليم المهني نظام 3 سنوات وامتحان مادة تاريخ مصر القديم للتعليم الفندقي، وامتحان مادة مبادئ قانون عقوبات، ومادة الرياضيات للتعليم التجاري.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن الامتحانات تجري وسط إجراءات حتزازية وتدابير وقائية لمواجهة فيرس كورونا، كما أن غرفة عمليات الامتحانات (التعليم الفني)، استقبلت اليوم كافة الاستفسارات والرد عليها مباشرة، كما تتلقى الشكاوى وتعمل على حلها لحظة بلحظة.

وتفقد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني لجان الامتحانات بمدرستى "باب الشعرية بنات" التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية، ومدرسة "متولى الشعراوى" التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية.

وأعلنت لجان امتحانات الدبلومات الفنية، تعليمات أداء الطلاب للامتحانات، حيث وضعت الوزارة إرشادات للطلاب فى مدخل اللجان حذرت فيها الطلاب من مخالفتها، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات إلغاء امتحانات للطالب.

وأوضحت أنه يلغى الامتحان في حالة الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات، ومساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.