بالأرقام.. تفاصيل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، هشام الدين تون حسين، وزير خارجية ماليزيا، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيــا، مشيدًا بنتائج الاتصال الهاتفي الذي تم مؤخرًا بين الجانبين، مشيرًا إلى ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع ماليزيا في مختلف المحافل الدولية، فضلًا عن تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، وذلك في إطار سياسة مصر الثابتة بالانفتاح على التعاون المشترك والبناء والتنمية مع الجميع.

وترصد «الدستور»، أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا، حيث بلغ حجم الاستثمارات الماليزية في مصر نحو 12 مليار دولار منذ عام 2001، في حين لا تتعدي الاستثمارات المصرية في ماليزيا نحو 7.8 مليون دولار منذ 2001 حتى 2015.

قائمة بالاستثمارات الماليزية في مصر

ووفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، تتمثل الاستثمارات الماليزية في مصر في المشروعات التالية :

- استثمارات شركة "بتروناس" الوطنية الماليزية للبترول والغاز الطبيعي، حيث قررت الشركة زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال عام 2009 بمقدار 600 مليون دولار لتصل إلى 3.6 مليار دولار.

كما هناك 3 مشروعات بقيمة 20 مليون دولار في مجالات :

1- تخزين زيت النخيل بالسويس.

2- مشروع تصنيع هياكل السيارات بالعاشر من رمضان .

3- مشروع للصناعات الخشبية بدمياط.

4- حصة مساهمة مشتركة بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لتكرير وتصنيع زيت الطعام والسمن وزبده الكاكاو.

5- حصة مساهمة مشتركة لإنتاج زيت الطعام بقيمة تعادل 6.8 مليون دولار أمريكي.

6- استثمارات شركة بروتون الماليزية في مصر لتجميع السيارات.

وتتمثل أهم الصادرات الماليزية لمصر فى زيت النخيل، والأخشاب، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الكومبيوتر، والكاكاو، وإطارات السيارات، والمنظفات الصناعية، والنحاس.

وتتمثل أهم بنود الصادرات المصرية لماليزيا: «معادن – خضر وفاكهة – أسمده خام كيماويات غير عضوية – معادن خام»، بينما تتركز أهم بنود الصادرات الماليزية لمصر في: «زيوت النخيل – أخشاب ومنتجاتها – مطاط ومنتجاته – منسوجات – منتجات إلكترونية وكهربائية- سيارات».