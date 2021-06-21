محافظ بنى سويف يوجه بضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع إشغالات الطريق العام والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

كما أكد ضرورة تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة محمد بكري، متضمنا الإشارة إلى تحرير 4 محاضر لعدة مخابز للتصرف في 91 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم، فضلاً عن تحرير محاضر لمخالفات تموينية أخرى تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان حساس وعدم نظافة الأدوات المستخدمة وعدم إعلان، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة المركز لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب في حصص الدقيق المقررة.

فيما تم متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 75 طن من القمامة والأتربة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة علاوة على 100 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبو صير الملق وقمن العروس وتمهيد الطرق الترابية، ورفع الطبقة الترابية بين أحواض الزرع بواحة ميدوم، فضلاً عن متابعة الوحدة والمجالس القروية تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي والمطاعم في المواعيد المحددة لذلك والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية إطواب من تنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالة بناء مخالف بالتعدي على مساحة أرض زراعية بزمام قرية عطف إفوة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يتم مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.