«العناني» يستعرض اللمسات النهائية للفيلم الجديد لحملة الترويج لمصر بالسوق العربي

شارك مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اجتماع لجنة "خبراء الترويج السياحي"، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسبل ومقترحات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.



وجاء من بين هذه الموضوعات استعراض ومناقشة اللمسات النهائية الخاصة بالفيلم الدعائي الجديد للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي والذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك مناقشة المحتوي الدعائي الجديد الخاص بهذه الحملة وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة منذ إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى، حيث أوضحت نتائج محرك البحث جوجل قيام ما يقرب من ٢٠ مليون مستخدم للانترنت بدول التعاون الخليجي من البحث عن السفر الى مصر وذلك بعد شهر من إطلاق الحملة.

كما تم خلال الاجتماع عرض خطة السياحة الدولية والأسواق السياحية المستهدفة والأدوات الترويجية لكل سوق، إلى جانب استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة والهيئة.

