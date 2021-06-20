الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العناني» يستعرض اللمسات النهائية للفيلم الجديد لحملة الترويج لمصر بالسوق العربي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

شارك مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اجتماع لجنة "خبراء الترويج السياحي"، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسبل ومقترحات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وجاء من بين هذه الموضوعات استعراض ومناقشة اللمسات النهائية الخاصة بالفيلم الدعائي الجديد للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي والذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك مناقشة المحتوي الدعائي الجديد الخاص بهذه الحملة وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة منذ إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى، حيث أوضحت نتائج محرك البحث جوجل قيام ما يقرب من ٢٠ مليون مستخدم للانترنت بدول التعاون الخليجي من البحث عن السفر الى مصر وذلك بعد شهر من إطلاق الحملة. 
كما تم خلال الاجتماع عرض خطة السياحة الدولية والأسواق السياحية المستهدفة والأدوات الترويجية لكل سوق، إلى جانب استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة والهيئة. 
 

العناني يستعرض اللمسات النهائية للفيلم الجديد للحملة الترويجية لمصر بالسوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

الباز يكشف سرًا خطيرًا عن مؤتمر نصرة سوريا فى 2013

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص