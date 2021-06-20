الباز: تصريح وزير الرى السودانى لا يخدش التنسيق الكامل مع مصر

طمأن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المواطنين بشأن ملف سد النهضة، قائلًا إن الإدارة المصرية تعاملت باحترافية في ملفات تتعلق بالأمن القومي في ليبيا وسيناء، ورأينا ما حققته مصر في شرق المتوسط وحقول الغاز، حتى في العلاقات مع دول كانت أكثر عداءً انتهت المسألة.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "سد النهضة قضية وجود، ترتبط بها حياة الشعب، المياه والنيل الشريان الأساسي، لو قُطع الحياة تتأثر".