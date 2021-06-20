برلمانية: تطوير البنية التكنولوجية لـ«السياحة» بالمنظومة الرقمية خطوة ممتازة

أشادت نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بمشروع التحول الرقمى واستخدامه في تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، مؤكدة أنها خطوة ممتازة للترويج للسياحة وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعي الأثري وتعريف العالم بالآثار المصرية، والمساهمة في تنشيط السياحة المصرية في الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

وقالت إنه من خلال المشروع الرقمى سيتم تسجيل الآثار وعرضها وإتاحتها في جولات سياحية افتراضية بالمتاحف والمعالم الأثرية بمصر باستخدام تقنيات الواقع المعزز بهدف تعريف المواطنين في العالم بأكمله بالآثار المصرية بما يمثل عنصر جذب لهم للقدوم إلى مصر؛ إضافة إلى تقديم خدمات سياحية رقمية جديدة لتكون تجربة السائح تجربة استثنائية في مصر، وفي نفس الوقت تقديم خدمة هامة جدا حيث أنها تعمل على توثيق وتسجيل القطع الاثرية في مصر.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن هذا التطور جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.