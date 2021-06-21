الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مناقشة «بنت وردان» و«المجالات المغناطيسية» بمهرجان الإسماعيلية السينمائى

محمد سيد عبد الرحيم
محمد سيد عبد الرحيم بمهرجان الإسماعيلية

أقيم على هامش فعاليات الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوه لفيلمي "المجالات المغناطيسية" و بنت "وردان" أدارها الناقد محمد سيد عبدالرحيم.

 

وتدور أحداث فيلم "المجالات المغناطيسية" حول سولال ذو العشر أعوام الذي يجوب الغابة وحيدا، مسلحاً بكاشف المجالات المغناطيسية  بحثاً عن أمه المفقودة، ويلتقى في طريقه بلينا، المراهق الهارب المخدوع بسلوكه، ويعيق مسعاه.

مهرجان الإسماعيلية السينمائى
محمد سيد عبد الرحيم بمهرجان الإسماعيلية

من جانبه تحدث المخرج رومان دويت جهان مخرج فيلم "المجالات المغناطيسية"، والذي تحدث عن أن الفيلم هو عبارة عن خيال علمي وأحداثه كذلك تتمحور حول فكرة الإيمان بالأفكار فبطلة الفيلم حينما يطرأ إلى أحلامها أحداث تتحول إلى حقيقة.

 

أما فيلم "بنت وردان" فتدور أحداثه حول امرأة في مزاج حزين تكافح لمواصلة الظهو ر أمام زملائها المرحين المنقادين، وتواجه صرصور محتضر في مرحاض المكتب، وتتطور علاقتهما إلى صداقة غريبة.

مهرجان الإسماعيلية السينمائى
محمد سيد عبد الرحيم بمهرجان الإسماعيلية

وتحدث بالندوة كل من الممثلة إيناس الفلال وساندي ساويرس أبطال فيلم "بنت وردان" والتي تدور احداثه حول امرأة في مزاج حزين تكافح لمواصلة الظهو ر أمام زملائها المرحين المنقادين، وتواجه صرصور محتضر في مرحاض المكتب، وتتطور علاقتهما إلى صداقة غريبة.

مهرجان الإسماعيلية السينمائى
محمد سيد عبد الرحيم بمهرجان الإسماعيلية

وعن بطلة فيلم وردان فتحدثت عن أن الفيلم تدور أحداثه في إطار مليئ بالفانتازيا فيسرد علاقتها بالصراصير، وتحدثت عن كيفية تصوير اللقطات التي تظهر خلالها الصراصير الحقيقية و مدى الصعوبه في ذلك حيث قاموا بالإستعانة بمدرب لتخدير الصراصير للتعامل معاها و تطويعها لتصوير المشاهد.


يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وبرعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة والآثار وهيئة التنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة، و يقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

مهرجان الإسماعيلية السينمائى
محمد سيد عبد الرحيم بمهرجان الإسماعيلية

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

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