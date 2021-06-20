التحالف العربى: اعتراض طائرة أطلقها الحوثى تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار التحالف العربي في بيانٍ له منذ قليل، إلى استمرار محاولات تعمد المليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ كافة الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان التحالف العربي أعلن في وقتٍ سابق، عن تدمير ما مجموعه ١٧ طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي.

وفي هذا الصدد، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات "المُفخخة" بدون طيار، التي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها بجانب المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

من جانبه، أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بهجمات متكررة بلغت 17 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة باتجاه المملكة العربية السعودية مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الحجرف، في بيانٍه اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة، مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه المملكة العربية السعودية، واصفة ذلك بأنه اعتداء آثم يعكس إصرار جماعة الحوثي على استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين.

وأشادت "خارجية البحرين" في بيانٍ لها مساء اليوم، بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مجددة موقف مملكة البحرين المتضامن دائمًا مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.