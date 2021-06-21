شروط وإجراءات الحصول على عضوية «الهجرة للحوار»

ناشدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الطلاب الدارسين بالخارج التقديم للحصول على عضوية مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE.

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" الشروط الخاصة بالحصول على عضوية داخل مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE خلال الإنفوجراف التالي:

-أن يكون مصري الجنسية.

-أن يكون من شباب المصريين الدارسين بالخارج.

-أن يلتزم بقيم وأخلاقيات عمل مركز الحوار.

◄ خطوات الحصول على العضوية:-

- التسجيل عبر الموقع الالكتروني لمركز الحوار.

- استكمال كافة المعلومات المطلوبة لبدء في المشاركة في الفاعليات.



◄ البيانات المطلوبة لتسجيل كافة الأعضاء:-

البريد الإلكتروني

أرقام التلفون.

عنوان شخصي بجمهورية مصر العربية.

صورة من جواز السفر.

صورة شخصية.

صورة التأشيرة للبلد المتواجد بها للدراسة.

اسم الجامعة وموقعها.

اسم الكلية والتخصص الحالي أو المستقبلي.

مستوى الشهادة الأقرب

شرح لمجال الدراسة

التوقيتات المتوقع التواجد خلالها في مصر خلال العام الحالي.

فيما أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.