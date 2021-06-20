غرفة الفنادق تتلقي خطابا رسميا بتعديلات مبادرة دعم السياحة

تلقت غرفة المنشات الفندقية اليومً خطابا رسميا من وزارة السياحة يتضمن توضيح التعديلات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي لمبادرته الخاصة بدعم المتعثرين بالقطاع السياحي بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونص الخطاب الذي أرسلته غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لغرفة المنشات الفندقية على أنه بالإشارة إلى قرار رئيس الوزراء رقم ١٠ لسنة٢٠٢١، بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية عددا من الجهات الحكومية الرسمية والبنوك، لمتابعة اشتراطات وضوابط تنفيذ مباذرة مساندة شركات السياحة في ظل تداعيات فيروس كورونا، وبناءا على اجتماعات اللجنة ولقاءات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثارمع ممثلو كبرى البنوك لإيجاد حلول عاجل لأية صعوبات تواجه تنفيذ المبادرة، فقد تلقت الوزارة خطابا من جمال نجم نائب محافظ البنكالمركزي بتعديلات جديدة على المبادرة.

وتشمل التعديلات مد فترة سريان العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، بدلا من يوليو، أو باستنفاد المبلغ المخصص للمبادرةبواقع ٣ مليارات جنيه أيهما أقرب، مع مد فترة السماح لنهاية يونيو ٢٠٢٢ على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو ٢٠٢٢ ولمدة عامين، مع إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطارالمبادرة مبلغ ٣٠ مليون جنيه للعميل و٤٠ مليونا للعميل والأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها”.

كما أنه سيتم التأكيد على أنه لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات السابقة للاستفادة من المبادرة، كما تستفيدالشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة، والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي”.

وطالبت الغرفة جميع الفنادق بسرعة إرسال أية مشكلات واجهتها عند طلب الاستفادة من المبادرة لدى كافة البنوك، لمخاطبة اللجنة بها.