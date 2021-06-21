الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمانة حماة الوطن بمطروح تطلق فعالية تدريب الشباب والمرأة على تولي المناصب

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أطلقت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن، بقطاع شمال وشرق الدلتا أولى فعاليات الحزب بمحافظة مطروح بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب والفريق أسامة الجندى نائب أول رئيس الحزب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم بحضور النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب بالمحافظة، وعدد كبير من عمد ومشايخ القبائل البدوية والقيادات النسائية والشباب.

 وأكد اللواء طارق عبد الباعث رئيس قطاع شمال الدلتا بالأمانة العامة لحزب حماة الوطن أن الحزب هدفه الرئيسى تمكين الشباب والمرأة بالقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحزب يتسع لكافة التيارات السياسية وهو حزب الدعوة الصادقة للديمقراطية وحمايتها وتطويرها بصفته حزبا مصريا يؤهل كوادره لدعم المشروعات القومية الكبرى وإعلاء العدل الاجتماعى والدفاع عن الطبقة العامله ودعم الاقتصاد الوطنى ودعم كافة الجهود فى تطوير المشروعات الصغيرة وشبكة الخدمات القومية فى جميع المجالات  وحماية البيئة المصرية والارتقاء بكل مواطن مصري.

 من جانبه، قال النائب عيسي ابو تمر، عضو مجلس النواب وأمين عام المحافظة : "سوف نسعى بكل جهد  لتأهيل  كوادر من  الشباب والمرأة لتولي المناصب القيادية ونبدأ بفعاليات بكل قري ومدن ومراكز المحافظة مع تشكيلات المكتب لخدمة المواطنين والسعى لخلق ديمقراطية صادقة لنتنافس لمصلحة المواطن وسنشارك فى جميع الانتخابات البرلمانية والمحليات والدفع بالكوادر لتولي المناصب".

 

الأمانة العامة حماة الوطن مطروح والقيادات النسائية الفريق جلال الهريدي الحزب

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