الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

محمد عبدالعزيز يقدم طلب إحاطة لعدم الانتهاء من نفق ناصر بشبرا الخيمة

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

تقدم محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن عدم انتهاء الشركة المنفذة لنفق ناصر بحى غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية من تجديده.

وقال عبد العزيز إن الشركة بدأت تجديد نفق ناصر بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية منذ سنوات ولم تنته حتى الآن من أعمال تجديده، مشيرا إلى أن النفق هو نفق مشاه يربط شرق السكة الحديد بغربها؛ حيث أن النفق به تسريب مياه أكدت الدراسات أنها مياه شرب متسربة من شبكة المياه التابعة لشركة المياه والصرف الصحى مما أدى إلى هبوط أرضى أثر على خط السكة الحديد الذى هو الخط الرئيسى القاهرة اسكندرية مما اضطر هيئة سكة حديد مصر لاتخاذ قرار بتخفيض السرعات فى هذه المنطقة كما تسبب هذا التسريب فى المياه إلى هبوط كذلك فى طريق مصر الإسكندرية الزراعى.

وأشار إلى أن كل ذلك وسط عدم قيام محافظة القليوبية بدورها فى الرقابة المحلية على هذا الأمر، مطالبا بتوجيه طلب الإحاطة هذا للوزير المختص على أن يحال إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته، متابعا: "لا تهاون فى مصالح المواطنين والحفاظ على المال العام".

3 سنين تنسيقية 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

النائب محمد عبدالعزيز لجنة حقوق الانسان مجلس النواب طلب إحاطة التنمية المحلية شبرا الخيمة القليوبية

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