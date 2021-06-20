تمهيدًا للتطوير.. معاينة قسم العزل الاعتيادى القديم بمستشفى مطروح العام

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجنة من المهندسين والاستشاريين بهيئة الأبنية التعليمية بزيارة ميدانية لمستشفى مطروح العام؛ لمعاينة قسم العزل الاعتيادي القديم بالدور الرابع علوي لتطويره ورفع كفاءته أسوة بما تم العام الماضي في المبنى الرئيسي للمستشفى حتى يتماشى مع النمط العام للمستشفى ويلبى احتياجات المرضى المحجوزين بالقسم.

ووجه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح لمدير الإدارة الهندسية بالمديرية المهندسة مروة رفعت والدكتور صبري شعبان مدير المستشفى بمرافقة اللجنة لإبراز الجوانب الطبية والصحية للمكان لمراعاتها أثناء التطوير.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي على حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن تكون جميع غرف القسم مكيفة وبها شاشات عرض ونظام مكافحة الحريق ونظام استدعاء الممرضة، ووجود محطة تمريض مركزية لمتابعة جميع الحالات المحجوزة داخل الغرف عن بعد وعمل سقف معلق بإضاءة ليد حديثة ونظام كاميرات مراقبة.

جاء ذلك استمرارا لجهود تطوير منظومة الصحة بمطروح والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة وتيسير سبل الراحة للمواطنين.

وكانت أعلن مستشفى مطروح العام، عن خروج 17 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من عناية العزل بعد تعافيهم حيث تلقوا الرعاية الطبية على مدار الشهر الماضي.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أن عناية العزل تعمل بطاقة استيعابية 8 أسرة مزودة بخمس أجهزة تنفس صناعي تقوم باستقبال الحالات من قسم الاستقبال أو التحويل من مستشفيات المحافظة النوعية أو المركزية.

وأكد وكيل صحة مطروح أن جميع مستشفيات المحافظة المتعاملة مع حالات كورونا تطبق البروتوكول المتبع من وزارة الصحة.. مشيرا إلي أن الفريق الطبي المتعامل مع حالات كورونا مؤهل علمياً ونفسياً للتعامل مع هذه الحالات ويتلقى تدريبات دورية على رأس العمل لرفع ودعم الفريق الطبي.

وأشار إلي أنه قد صدرت تعليمات مشددة للطب الوقائي بمتابعة حالات العزل المنزلي، والتأكد من تلقيها العلاج حتى لا تتفاقم الحالات وتحتاج الدخول للمستشفيات.