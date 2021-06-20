الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن الإسكندرية» تكشف حقيقة تعذيب مسن بإحدى دور الرعاية

تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية

نفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود مشاكل بإحدى دور المسنين بالإسكندرية.

ووجهت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بتشكيل لجنة مكونة من إدارة الرقابة والمتابعة، وإدارة الأسرة والطفولة والشئون القانونية لتفقد أحوال المسنين وتقصي الحقيقة كاملة.

وتبين بأن هناك مشكلة بين النزيل والجليس الخاص به وتم حل المشكلة وطرد الجليس من الدار وانتهت المشكلة في وجود اللجنة المشكلة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.

تداول منشور على «فيسبوك»

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا أمس، يذكر فيه قيام أحد العاملين بدار محمد رجب للمسنين بمنطقة زيزينيا شرق الإسكندرية بضرب وسب أحد نزلاء الدار من المسنين.

وقال أحد المواطنين خلال المنشور «دلوقتي يا شباب أنا امبارح كنت معدي من قدام دار محمد رجب في زيزينا شارع إبراهيم العطار قدام مدرسة عبدالعزيز جاويش الإعدادية، المفروض إنها دار رعاية مسنين خاص، معدي من قدام شباك من شبابيك العيانين سمعت صوت ضرب وراجل كبير يتألم ودي مكانتش أول مرة، سمعت نفس القصة دي من فترة بس كنت مستعجل وقتها وأحسنت الظن وقلت أكيد تليفزيون أو أي حاجة مركزتش امبارح وقفت ركزت والموضوع بقا شتيمة بالأب وبالأم مع الضرب».

وأضاف خلال المنشور أنه دخل إلى الدار وطلب مقابلة المسئول، وبالفعل تم مقابلة المشرف العام الذي أن يكون حدث ذلك بداخل الدار، وأن هذا المسن مريض ويتألم باستمرار دون أن يؤذيه أحد.

وسرد: «دخلت لهم جوا أنا وصاحبي اللي كان معايا وقتها وطلبت أقابل مسئول جابولي واحد اسمه "فؤاد" سألته مين حضرتك قالي انا المشرف العام، هنا قلتله حصل كذا كذا وأنا معدي سمعت صوت راجل من اللي عندكم بيتضرب، لاقيته بيقولي مستحيل اللي انت بتقوله دا، وبيضحك، قولتله حضرتك أنا سامع بودني صوت ضرب والراجل بيتألم جوا وتعالي معايا برا أوريك الشباك بتاعه وفعلا طلع معايا وريته الشباك وأنا ماشي معاه قالي هو ممكن يكون بيزعقله عشان غلط في حاجه قلتله بقولك سامع شتيمه وضرب وريته الشباك، قالي دا عم محمد تعبان وعلى طون بيقول اه دايما قولتله الراجل اللي جوه دا كان بيتضرب زي ما بقولك».

وتابع أن المشرف صاح عن المسئول عن المسن من خلال الشباك وسأله عن المسن قائلاً: «هو عم محمد كان واقع رد عليه قالوا اه، قالي الراجل كان واقع وأنا كنت بقومه، قلتله الراجل دا كان بيتضرب جوا وأنا حبلغ قالي ماشي وسبته ومشيت ناحيه ترام محطة صفر قبل ما أوصل للترام لاقيت حد بينده علينا ببص لاقيته الراجل اللي كان في الغرفة ومسئول عن الراجل وقف معايا وبيقولي إيه المشكلة قولتله مشكله إيه انت مش قولت أنه كان واقع وبتكذب ودني لاقيته بيقولي انت تعرف يعني إيه رعاية مسنين؟!.. قولتله عرفني».

وواصل: «لاقيته بيقولي كلام غريب جدا، وإن الراجل لو مسمعش كلامه يعلي صوته لو مسمعش يشتمه لو مسمعش يضربه وبيقولي إن دا سيستم الدار عندهم، وأن أهالي الناس عارفه وأن دا دار خاص والناس دي قاعده بفلوسها، طبعا الكلام دا مقتنعتش بيه وسبته ومشيت».

وتساءل كاتب المنشور عن الإجراء الذي يجب أن يتبعه في تلك الحالة قائلًا: «دلوقتي أنا عايز أعرف أنا المفروض أبلغ مين وانهي جهة مسئولة عن الموضوع دا وأوصل البوست دا لأكبر قدر من الناس».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي اغضب الكثير، مناشدين الجهات المسئولة عن الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل لحماية المسنين.

تضامن الإسكندرية

تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية
دار الرعاية المسنين الإسكندرية تضامن الإسكندرية نزلاء الدار

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