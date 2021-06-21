الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

صدور «رباعيات الخيام» عن دار الكرمة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

رباعيات الخيام
رباعيات الخيام

تصدر ترجمة "رباعيات الخيام" باللغة العربية  ضمن إصدارات "المكتبة التراثية الصغيرة" عن دار الكرمة للنشر، ضمن جناح مشاركات الكتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ"52" وفى المكتبات، ترجمها عن الفارسية نثرًا ونظمًا الشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهاوي (1863-1936).

 

ولد غياث الدين أبوالفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، الذي عُرف باسم عمر الخيام، في نيسابور في فارس عام 1048م، وكان عالمًا في الفلك والرياضيات واللغة والفقه والتاريخ، وفيلسوفًا وشاعرًا، ومن مؤلفاته :"شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس، الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما، وفيه طريقة قياس الكثافة النوعية، رسالة في الموسيقى".

 

كان يدرس "الخيام" مع صديقين حميمين، وتعاهد ثلاثتهم على أن يساعد من يواتيه الحظ الآخرَينِ، وهذا ما كان، فلما أصبح صديقه نظام الملك وزيراً للسلطان ألب أرسلان ثم لابنه السلطان ملكشاه، خُصِّصَ له مائتين وألف مثقال يتقاضاها من بيت المال كل عام من خزينة نيسابور، فضمن له العيش في رفاهية مما ساعده على التفرغ للبحث والدراسة. وقد عاش معظم حياته في نيسابور وسمرقند. 

 

وكان يتنقل بين مراكز العلم الكبرى مثل بخارى وبلخ وأصفهان رغبة منه في التزود من العلم وتبادل الأفكار مع العلماء. وهكذا صار لعمر بن الخيام الوقت الكافي للتفكير بأمور وأسرار الحياة، بعد أن توفّرت له أسباب المعيشة، وكان صديقهم الثالث هو الشاعر حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين، وهي طائفة إسماعيلية نزارية، وتُوفِّي في عام 1131م.

 

يذكر أن "المكتبة التراثية الصغيرة" سلسلة تضم عددًا من كتب التراث الأساسية والمهمة والممتعة، صغيرة الحجم، سهلة اللغة، بسيطة العبارة، تهم القارئ العام، أغلفتها وتنسيقها الداخلي جذابان ويجمعان بين التراث والتصميم المعاصر في أناقة وبساطة، كما ان حجم الكتب صغير ليسهل وضعها في حقيبة اليد أو الجيب.

ترجمة رباعيات الخيام دار الكرمة للنشر معرض القاهره الدولي للكتاب جميل صدقي الزهاوي عمر الخيام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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