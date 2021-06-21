غدا.. وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

تشهد نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا، توقيع بروتوكول بين الوزارة ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بشأن التعاون في دعم وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال دمج التكنولوچيا بنظم الرعاية الصحية بكافة محافظات الجمهورية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدعم الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأضافت أنه فى إطـار تأهيل ودعم ومساندة الاشخـاص ذوي الإعـاقة فقد تم تقديم خدمات التشخيص، والفحص النفسي لـ 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهني لـ 2139 بمراكز التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ 245 طفلًا بوحدة التخاطب وتقديم الخدمات التأهيلية لـ 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوي الإعاقة البصرية على استخدام الكومبيوتر الناطق.

وأوضحت أنه تم توفير خدمات المكتبات السمعية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.