غدًا.. يوم ترفيهى بالمدينة الصديقة للنساء فى عزبة البرج بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أعلنت بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة "إدارة تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي" عن إقامة أول فعالية بالمدينة الصديقة للنساء التي تم افتتاحها مطلع الأسبوع الماضي ليوم ترفيهي "fun day" غدا الاثنين الموافق.

وستتضمن تلك الفعالية عقد ندوة صحية خاصة بتنظيم الأسرة والصحة النفسية للأم والطفل وعرض فيلم "بين بحرين" لمناهضة ختان الإناث ومسرح للعرائس وعرض أطفال فضلاً عن إقامة معرض لمنتجات "ست الدار" يتضمن مأكولات ومشروبات وحلويات وإكسسوارات وهدايا ولعب أطفال، وأخيرا فقرات غنائية للأطفال من أصدقاء المكتبة.

وكان قد التقى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، للقيام بجولة تفقدية.

وأعربت المحافظ عن سعادتها بزيارته للمحافظة كما وجهت التحية للمستشار منصور، قائلة إنه رمز وطني وحكيم كان له دور بارز وعظيم في أصعب المراحل التي مرت على مصر.

وزار المستشار عدلي منصور والمحافظ مكتبة مصر العامة بمدينة البرج المفتتحة مؤخرًا بعد استكمال الأعمال بها والتي كانت متوقفة منذ عدة سنوات، إذ قاما بالتجول داخل أروقة المكتبة واقسامها المختلفة من قاعات اطلاع للأطفال والكبار وتدريب حاسب آلي وقاعات أبحاث وانترنت و أنشطة و مؤتمرات، حيث أشاد المستشار منصور بتلك المنارة الوليدة التي تضم كوكبة من الكتب بالمجالات المختلفة، واهدته المحافظ نسخة من كتاب رحلة العمر للسفير عبدالرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة ابن محافظة دمياط واحد سفراء مصر البارزين.

كما تفقدا المدينة الصديقة للنساء المُنفذة بمحيطها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women حيث تحدثت المحافظ عن المشروع وأهدافه التي تتمثل في إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن وتوفير فرص تدريبية لهن وتسويق منتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادي.