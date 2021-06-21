للنباتيين المبتدئين.. 5 نصائح قبل التحول للنظام النباتى

قبل ما تحول..

انتشر بشكل كبير النظام النباتي حول العالم، وفيه يلجأ الشخص لتناول الخضروات والإبتعاد اللحوم بكافة انواعها.



ويعد اتباع نظام غذائي نباتي إحدى الطرق لإعطاء دفعة لصحتك العامة لأنه يلغي الأطعمة التي لا تفيدك، حيث أنها تفيد الجسم وتمده بالكثير من العناصر الغذائية.



وتعتبر فكرة أن تصبح نباتيًا ليس بهذه السهولة لأنه ستكون هناك تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، فإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها إلى خطة النظام الغذائي النباتى، فيمكن للنصائح التالية أن تفيدك وفقًا لما جاء بموقع " healthybuilderz" الطبى.



عقل متفتح:

أحد الأسباب التي تجعل الكثيرين لا يتحملون كونهم نباتيين هو أنهم ليس لديهم عقل متفتح عندما يتعلق الأمر بنظامهم الغذائي.

إذا بدأت هذا النظام الغذائي، فقد يتطلب أن تصبح نباتيًا بعض التضحيات من جانبك وذلك من خلال الإبتعاد عن كافة اللحوم، الأمر الذى يساعد بشكل كبير فى تعزيز الصحة العامة.



الخضروات طعامك المفضل:

بدلاً من التركيز على ما لا يمكنك تناوله عند الانتقال إلى نظام غذائي نباتي، فكر فيما يمكنك تحضيره لوجبتك، وهذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بالخضروات لأنها مليئة بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يحتاجها جسمك من أجل النمو.



امنح نفسك الوقت للطهي:

قد يكون تحضير وجبة نباتية بالكامل أمرًا صعبًا بعض الشيء في البداية لأنك تحتاج إلى معرفة ما يجب أن يدخل في نظامك الغذائي، لذا عليك منح نفسك وقتًا كافيًا لإعداد وجبة في البداية حتى تعتاد على تحضير الوجبات النباتية.



أضف مجموعة متنوعة إلى طعامك:

التحول للنظام الغذائي النباتي، لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن تناول الأطعمة الأخرى، فالجسم بحاجة إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل المكسرات والفاصوليا والبذور والخضروات والفواكه، لضمان حصولك على كمية كافية من العناصر الغذائية في جسمك.

