تعاون بين 3 محافظات لاستخدام مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة

شارك اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعًا مع محافظي الوادي الجديد وكفرالشيخ لتنفيذ البروتوكول الموقع بين المحافظة ومحافظتي الوادي الجديد وكفرالشيخ، لاستخدام مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة لصالح أهالي "المنوفية وكفرالشيخ والغربية"، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بشأن خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة لاستخدام مساحات أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة المنوفية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قام صباح اليوم وفد من محافظة المنوفية برئاسة محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزراتي الري والزراعة وعضو مجلس الشيوخ بزيارة لمحافظة الوادي الجديد لتفقد المواقع والأراضي والمنازل المعدة للراغبين في الحصول على مساحات أراضي قابلة للزراعة لصالح أهالي محافظة المنوفية.

وبدأت الزيارة بتفقد الوفد للمساحات المقترح استغلالها والمنازل والمرافق والخدمات بتلك المناطق، وعقب الجولة التفقدية ومن خلال الفيديو كونفرانس شارك اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، في الاجتماع الذي عُقد بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية والوفد المرافق له، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، لمناقشة تنفيذ البروتوكولات التي وقعها الأسبوع الماضي، المحافظون الثلاثة "كفر الشيخ المنوفية والغربية" مع محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وشهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاستخدام مساحات أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ، ضمن 3 محافظات "كفر الشيخ والغربية والمنوفية".

وأضاف نائب محافظ المنوفية أنه تم تفقد الأراضي القابلة للزراعة التي سيمتلكها أبناء محافظة المنوفية، والمواقع كاملة المرافق كما تفقد عددًا من المنازل المجهزة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها للحصول على (5 أفدنة) والمنزل الذي سيتسلمه الشباب المستفيدون، مؤكدًا أنها فرصة لتوفير فرصة عمل والإقامة بموقع يضم كل المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة.

وأكد محافظ المنوفية أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق جديدة لأبناء المحافظة وتوفير فرص عمل جديدة والخروج من الوادي الضيق للمناطق الصحراوية وتعميرها كما أن المشروع يهدف إلى إقامة مجتمع عمراني زراعي صناعي جديد.

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه

نائب محافظ المنوفيه يعاين الأراضي المطروحه