الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» في الإسلام

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مصطلح الاغتصاب الزوجي أمر خاطئ، والاغتصاب كلمة منفرة ومستفزة وتحمل العدوانية، وهذا ما لا نرضاه للأسرة المصرية من قريب أو بعيد.

 

وأضاف كريمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن إكراه الزوجة على المعاشرة،  وإجبارها على ذلك مرفوض دينيا، لأن المعاشرة الجنسية والحميمية لابد أن تتم بكامل الرضا والتواصل الوجداني، أما أن يأتي نطع ويفترش امرأة بداعي أنها يجب أن تلبي رغبته بناء على أحاديث ضعيفة لأنه زوجته فهذا محرم دينيا.

 

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