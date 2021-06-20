الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في ختام التعاملات استقرارًا عند أخر سعر سجلته في التعاملات الصباحية.

وتقدم “الدستور” نشرة لحظيه، بتعاملات الأسعار المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر تسهيلًا على المواطنين لمعرفة أسعار الذهب.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن جرام الذهب عيار 21 سجل 765 جنيها، فيما سجل عيار  18 سعر 655.75 جنيه، وسجل عيار 24 سعر 874.25 جنيه، ووصلت أسعار الجنيه الذهب بـ6120 جنيها، فيما سجلت الأونصة الذهب نحو 1764 دولارا.

 وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك طوال الأسبوع الماضي تأثرًا بالبورصات العالمية، والسياسيات الاقتصادية، المتأثرة بأزمة فيروس كورونا.

التوقعات العالمية للذهب 

على المستوى العالمي، ننتظر خلال هذا الأسبوع عدد من الأحداث التي ستؤثر على حركة سعر الذهب، منها مبيعات التجزئة الاسترالية وخطاب كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وخطاب ويليامز عضو لجنة الفيدرالي.

ويوم الثلاثاء 22 يونيو ننتظر شهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ بنك اليابان ويوم الأربعاء ننتظر خطاب إيليس مساعد محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في ألمانيا، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة الكندية ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة.

 

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وائل لطفي

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