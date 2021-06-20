الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال» توضح أبرز التحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري

احمد الشناوي عضو
احمد الشناوي عضو لجنة التشييد مال

قال المهندس أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التطوير العقاري يواجه بعض التحديات  يعد أبرزها زيادة المعروض وضعف الطلب على الشراء، في انتشار فيروس كورونا. 

وأكد أحمد الشناوي في تصريح لـ"الدستور" أهمية وضع خطة استراتيجية لدي كل مطور لإنقاذ شركات التطوير العقاري من خلال عدة عوامل تأتي أبرزها الخبرة والملاءة المالية، والتسهيلات البنكية، وثقة الموازين، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح أن لضمان إبقاء الشركات العقارية داخل السوق المصري، لابد من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه الملاءة المالية فقط لن تكون سر إنقاذ الشركات التي ستنهار، ولكن يجب أن يتزامن معها الخبرة في التعامل مع التحديات والأزمات، وهو ما يفرق بين شركات التطوير العقارى التى تسعى للحفاظ على مصداقيتها بين عملائها وبين الدخيلة التي تواجدت في السوق العقاري بهدف الربح فقط.

وأشار إلى أن المرونة والخبرة والملاءة المالية عناصر أساسية لنجاح أي استثمار، موضحاً أن قطاع التطوير العقاري يجب أن يكون لديه حصانة مالية ضخمة.

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