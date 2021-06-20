«ملكة جمال المراهقات».. معلومات عن مودة الأدهم بعد الحكم بسجنها 6 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كل منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر".



وترصد “الدستور” في سياق ذلك أبرز المعلومات عن مودة الأدهم وهي كالآتي.



- تبلغ مودة الأدهم من العمر 22 عاما.

- من مواليد محافظة مرسى مطروح.

- لديها 4 أشقاء شباب غير أشقاء، بالإضافة إلى شقيقة أخرى.

- استقلت عن أهلها في مرسى مطروح منذ ٤ سنوات.

- في الـ17 من عمرها، شاركت في مسابقة ميس ايجيبت.

- حصدت لقب ملكة جمال المراهقات في نهاية المسابقة ومن هنا بدأت شهرتها منذ 5 سنوات.

- تمتلك سيارة مرسيدس قيمتها 780 ألف جنيه، وشقة قيمتها مليون و200 ألف جنيه في مدينتي.

- والد مودة الأدهم رجل ثري بحسب وصفها، يمتلك أراضي زراعية بكوم حمادة وعمارة واحدة في كوم حمادة وأخرى في مرسى مطروح وهي إرث عن والدته.

كانت مودة الأدهم قد أثارت الجدل بعد ظهورها في عام ٢٠٢٠ وهي تصنع مجموعة من الفيديوهات ترقص فيها على أغنيات المهرجانات حتى استطاعت أن تحصد شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الملايين يتابعونها وبعد ذلك تم تقديم عدة بلاغات ضدها اتهمتها بالاخلال بقيم الأسرة المصرية فضلا عن اتهامات بالدعارة أعقبها الاتجار بالبشر.