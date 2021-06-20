«لقبت نفسها بهرم مصر الرابع».. 9 معلومات عن حنين حسام

بعد الحكم بسجنها 10 سنوات..

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كلا منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر".

وفي السطور التالية، ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن حنين حسام تزامنا مع صدور حكم بسجنها.

- طالبة بكلية آثار جامعة القاهرة، تبلغ من العمر ٢٢ عاما.

- تصنف ضمن الشخصيات النشطة على مواقع التواصل الإجتماعي.

- اشتهرت من خلال فيديوهات لها على موقع "تيك توك".

- قبل التيك توك كان تواجدها على تطبيق ميوزيكلي قبل أن يغلق وتتخذ من التيك توك منصة بدلا منه.

- يتابع حسابها عبر التيك توك وفيس بوك ويوتيوب الملايين من المراهقين.

- محتواها يمكن تلخيصه في تقديم فيدوهات قصيرة، تقوم فيها بالرقص على الأغاني خاصة المهرجانات، ومحاكاه كلماتها فيما يعرف بlipsing.

- لقبت نفسها بهرم مصر الرابع.

- تصدرت قائمة الأكثر بحثاً على محركات البحث في مصر، خلال ٢٠٢٠.

- تعرضت لحملة سخرية عقب نطقها بعض الكلمات الإنجليزية بطريقة خاطئة ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت حنين حسام قد أثارت الجدل بعد ظهورها في ٢٠٢٠ وهي تصنع مجموعة من الفيديوهات ترقص فيها على أغاني المهرجانات حتى استطاعت أن تحصد شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الملايين يتابعونها وبعد ذلك تم تقديم عدة بلاغات ضدها اتهمتها بالاخلال بقيم الأسرة المصرية فضلا عن اتهامات بالدعارة أعقبها الاتجار بالبشر، ما جعل الجميع يطالب بمحاكمتها بينما خرجت على المواطنين لتستفزهم قائلة إنها هرم مصر الرابع.