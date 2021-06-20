محافظ دمياط تستقبل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية الجديد

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، بمكتبها، العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والعميد محمد أبوهيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط السابق.

وفى مستهل اللقاء، تقدمت المحافظ بالتهنئة إلى العميد الشناوى لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة، متمنية له دوام التوفيق والسداد، كما هنأت العميد ابو هيبة لتوليه مهام عمله برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، إذ أشادت بما حققه من جهود خلال فترة توليه مهام الفرع بدمياط، معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق.

وتناول اللقاء التشاور فى عدد من الملفات ومناقشة كل المحاور الخاصة ببعض القضايا المطروحة على الساحة، كما أكدت أن المحافظة حريصة كل الحرص على مد جسور التواصل بين الجانبين للعمل بكفاءة ومكافحة الفساد، مؤكدة أيضًا أن هيئة الرقابة الإدارية تُعد الحصن المنيع لممارسة الجهاز التنفيذي عمله، والشريك الأهم لحماية المال العام.

واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، بمكتبها، العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والعميد محمد أبوهيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط السابق.