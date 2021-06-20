الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تستقبل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية الجديد

محافظ دمياط تستقبل
محافظ دمياط تستقبل العميد عادل الشناوى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، بمكتبها، العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والعميد محمد أبوهيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط السابق.

وفى مستهل اللقاء، تقدمت المحافظ بالتهنئة إلى العميد الشناوى لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة، متمنية له دوام التوفيق والسداد، كما هنأت العميد ابو هيبة لتوليه مهام عمله برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، إذ أشادت بما حققه من جهود خلال فترة توليه مهام الفرع بدمياط، معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق.

وتناول اللقاء التشاور فى عدد من الملفات ومناقشة كل المحاور الخاصة ببعض القضايا المطروحة على الساحة، كما أكدت أن المحافظة حريصة كل الحرص على مد جسور التواصل بين الجانبين للعمل بكفاءة ومكافحة الفساد، مؤكدة أيضًا أن هيئة الرقابة الإدارية تُعد الحصن المنيع لممارسة الجهاز التنفيذي عمله، والشريك الأهم لحماية المال العام.

واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، بمكتبها، العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والعميد محمد أبوهيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط السابق.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض الرقابة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

الباز: تصريح وزير الرى السودانى لا يخدش التنسيق الكامل مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص