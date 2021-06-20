الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«مستقبل وطن» يستضيف وزير الأوقاف في ورشة «أعمدة بناء الدولة»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

رحَّب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمشاركة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن "أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم، فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائمًا.
جاء ذلك بمشاركة النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنظيمية بالحزب.

وأكد زعيم الأغلبية علي أن ورشة العمل "أعمدة بناء الدولة"، كما تحمل وفق عنوانها الكثير من الأهمية  تحمل الكثير من المعاني بشأن صناعة الوعي، من جانب مجلس الوزراء حيث كل وزارة ودورها في هذا الملف، وخاصة وزارة الأوقاف والذي يتابع الجميع أداءها فى صناعة الوعي، مشيرًا إلي أن الجميع يتابع أيضًا الوزير والعالم الجليل محمد مختار جمعة، وهو المقرب من جميع النواب بجهده علي أرض الواقع.

مستقبل وطن وزير الأوقاف مجلس النواب حزب مستقبل وطن حزب الشعب الجمهوري الدكتور محمد مختار جمعة لجنة التضامن بمجلس النواب زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد الشريف

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