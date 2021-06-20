الأحد 20 يونيو 2021
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عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر إلى 135 ألفا و821 حالة

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، تسجيل 342 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمر صحفي اليوم إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 135 ألفاً و821 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3631 حالة وفاة، وإن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 94 ألفاً و571 حالة، بعد شفاء 253 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيراً إلى وجود 34 مصاباً في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي، وأغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها، وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

الجزائر كورونا الاصابات الوفيات فيروس كورونا

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