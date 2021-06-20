الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

اليونان تعلن أجندة زيارة رئيس الوزراء ميتسوتاكيس إلى مصر غدًا

كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، عن أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يزور مصر غدًا الإثنين، حيث يلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأفراد الجالية اليونانية في القاهرة والإسكندرية.

 

وفقًا للجدول الرسمي، سيلتقي كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهرًا وبعد محادثاتهما، سيدلي الزعيمان بتصريحات للصحافة، حسب صحيفة "إيكاثمريني" (ekathimerini) اليونانية.

 

وسيلتقي رئيس وزراء اليونان مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الساعة 3 مساءً وأعضاء الجالية اليونانية في القاهرة في مقر السفير اليوناني الساعة 4.10 مساءً، ثم يسافر إلى الإسكندرية حيث سيلتقي في الساعة 6.45 مساءً ببابا وبطريرك الإسكندرية البابا تواضروس.

 

ومن المقرر أن يزور ميتسوتاكيس المتحف والمكتبة الوطنيين بالاسكندرية والحي اليوناني، حيث تقع القنصلية اليونانية والمدارس والمقرات الرئيسية للمجتمع اليوناني.

 

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