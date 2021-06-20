صدور الطبعة الثانية من «حياة مثقوبة» لـ أحمد ولد إسلم

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع عن صدور الطبعة الثانية من رواية "حياة مثقوبة" للكاتب الصحفي الموريتاني أحمد ولد إسلم.

من أجواء الرواية نقرأ:

أظن أني استعدت شعور الخوف، لا أعرف ممَّ أخاف الآن بالضبط؛ هل أخاف من عجزي عن إكمال هذہ الأوراق، أم أخشى الموت وحيدًا مجهولًا في مكان لا يعرف عني سوى اسم مكتوب على وثائق لا تنتمي إلى حيث ولدت، أم أني أتوجس من نهاية حلم قُدِّر له أن يتوقف قبل الاكتمال.

بدأ التنمل يسري في قدمي اليمنى صاعدًا إلى رجلي وظهري، وأسمع خشخشة خفيفة في عمودي الفِقْرِيّ كأنها حفيف أوراق يداعبها النسيم، وأصابعي الثلاث لم تعد تقوى على إمساك القلم. تلمع الآن في مخيلتي عيناك الهاربتان من اللقاء الأخير، وشفتاك تتحركان في عرض بطيء وهما تتلامسان لنطق الباء ثم تفترقان بمسافة سنتيمتر واحد لمدّ القاف، وتحافظان على المسافة ذاتها فيحمل الهواء منطوق لفظك، ثم يكتمل المشهد مستقرًّا عليهما مزمومتين في نطق صاد مضمومة دون أن يؤثر فيها سكون اللام، هل قلت: "نبقى على تواصل".

حياة مثقوبة

وتعد "حياة مثقوبة" الرواية المطبوعة الأولى للكاتب أحمد ولد إسلم، نشر روايته الأولى "حياة مثقوبة" مع دار الشروق في القاهرة 2019، واشتهر إسلم في الأوساط الثقافية بكونه أحد كتاب القصص القصيرة منذ 2009، وسبق أن فازت قصته "ورقة عائمة" بجائزة بي بي سي ومجلة العربي الكويتية لمسابقة قصص على الهواء.

وصدرت للكاتب أحمد ولد إسلم مجموعة قصصية بعنوان "انتظار الماضي" عام 2015، وكانت من أكثر الكتب مبيعا وقت صدورها.

وتعتبر الشروق من أهم وأكبر دور النشر العربية التي ارتبط اسمها بحرية الفكر والإبداع والجودة والإتقان والتقدم في صناعة الكتاب وآليات تسويقه وهي الدار العربية الأبرز على الساحة الدولية فحازت على العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية.