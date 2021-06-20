الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد بدير يكشف عيد ميلاده الحقيقي

احمد بدير
احمد بدير

استغرب الفنان احمد بدير، باحتفال العديد من المواقع وعدد من الصفحات علي السوشيال ميديا، بعيد ميلاده، حيث أكد بدير خلاله ظهوره اليوم في إحدى البرامج التلفزيونية أنه من مواليد 1 مايو وليس 20 يونيو الموافق اليوم الأحد. 

 

وأشار بدير خلال تواجده على فضائية إكسترا نيوز نصا :"أنا بدأت أصدق أن عيد ميلادي النهاردة، مؤكدا أن عيد ميلاده الحقيقي هو يوم 1 مايو" .

 

وكانت رواد المواقع يستعينون بموقع ويكيبيديا للتعرف على تاريخ ميلاد أحمد بدير، وذكرت ويكيبيديا أن عيد ميلاده هو 20 يونيو، وهو الأمر الذي خرج بدير ونفاه بشكل قاطع. 

 

وتألق أحمد بدير خلال شهر رمضان الماضي بأكثر من عمل درامي كان أبرزها مشاركته في مسلسل بين السما والارض مع الفنان هاني سلامه ويسرا اللوزي ومحمد ثروت وسوسن بدر واخرين. 

 

كما شارك الفنان أحمد بدير، في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل المداح، والذي يشارك في بطولته حمادة هلال وأحمد بدير وخالد سرحان ونسرين طافش ومحمد عز وهادي خفاجة ودنيا عبد العزيز، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

ويذكر أن إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ22 قد خصصت ندوة خاصة؛ لتكريم النجم الكبير أحمد بدير عن مشواره السينمائي بشكل عام ومسيرته الفنية الممتدة، وذلك مساء الخميس الماضي، وقد عبر سعادته الشديدة بهذا التكريم. وقد شارك الفنان الكوميدي، على مدار مشواره الفني في العديد من الأعمال الفنية التي علقت في أذهان الجمهور مثل مسلسلات "طائر الليل الحزين"، و"الزيني بركات"، و"حلم الليل والنهار"، و"أبواب المدينة"، و"زيزينيا"، أما بالنسبة للمسرحيات فنذكر منها: "ريا وسكينة"، و"الصعايدة وصلوا"، و"ع الرصيف"، و"دستور يا أسيادنا".

مسلسلات دراما رمضان السوشيال ميديا حمادة هلال محمد ثروت الفنان احمد بدير مسلسل بين السما والأرض

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