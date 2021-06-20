الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طالب بعدم إقامة عزاء له.. تفاصيل وصية هاني جرجس فوزي

هاني جرجس فوزي
هاني جرجس فوزي

رحل عن عالمنا المخرج والمنتج المصري هاني جرجس فوزي نجل المنتج الكبير الراحل جرجس فوزي الذي قدم العديد من الأعمال السينمائية فترة السبعينيات، وتم تشييع جثمانه بحضور عدد من أصدقائه وأسرته، ويعد هاني جرجس فوزي من بين أهم المخرجين والمنتجين في تاريخ السينما، حيث شارك كمساعد مخرج في عدد كبير من الأعمال السينمائية، كما أخرج وأنتج عددًا من الأفلام الهامة. 

 

تفاصيل رحلة مرضه ووصيته 

 

المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي دخل في أزمة صحية منذ عدة أيام وتحديدًا من أسبوع وكانت الأزمة لها علاقة بالتنفس والرئتين نظرًا لأنه كان يدخن الشيشة بشراهة والقريبون منه يعرفون ذلك وهي العادة التي أدت لمرضه مؤخراً بشدة، وكشف مصدر مقرب من هاني جرجس فوزي لـ"الدستور" بأنه الراحل أوصى في حالة وفاته بعدم إعلان الخبر إلا بعد دفنه وعدم إقامه عزاء. 

 

آخر أعمال هاني جرجس فوزي 

 

يشار إلى أن اخر تجارب هاني جرجس فوزي كمخرج ومنتج  كانت عام 2013 في فيلم "الجرسونيرة" الذي قام ببطولتة كل نضال الشافعي ومنذر رياحنه وغادة عبدالرازق والفيلم كان تجربة مختلفة وجديدة علي السينما المصرية فهو تدور أحداثه في مكان واحد شقة يطلق عليها صاحبها اسم الجرسونيرة، وبين ثلاثة أشخاص فقط هم رجل وزوجته ولص، يأتي إليهما بغرض السرقة، إلا أنه ومع توالي الأحداث نكتشف الكثير عن خلفيات هذه الشخصيات، متناولًا رسالة أن الإنسان غير معصوم عن الخطأ، مهما كانت ثقافته والبيئة التي تربى فيها، كما أنه قدَّم أعمالًا سينمائية كمخرج مثل "بدون رقابة" عام 2009 وفيلم "أحاسيس" المثير للجدل عام 2010 وشارك في أعماله نجوم كثيرين مصريين وعرب. 

كما يعد هاني جرجس فوزي نجل المنتج السينمائي الكبير جرجس فوزي الذي قدم نجوم كثيرين للسينما المصرية علي رأسهم شريهان حيث قدمها لأول مرة في فيلم "الخبز المر" كما أنتج لها ما يقرب من 5 أعمال سينمائية. 

هاني جرجس فوزي رحيل المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي وصية هاني جرجس فوزي الجرسونيرة احاسيس بدون رقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بالاسم أو رقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص