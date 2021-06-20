طالب بعدم إقامة عزاء له.. تفاصيل وصية هاني جرجس فوزي

رحل عن عالمنا المخرج والمنتج المصري هاني جرجس فوزي نجل المنتج الكبير الراحل جرجس فوزي الذي قدم العديد من الأعمال السينمائية فترة السبعينيات، وتم تشييع جثمانه بحضور عدد من أصدقائه وأسرته، ويعد هاني جرجس فوزي من بين أهم المخرجين والمنتجين في تاريخ السينما، حيث شارك كمساعد مخرج في عدد كبير من الأعمال السينمائية، كما أخرج وأنتج عددًا من الأفلام الهامة.

تفاصيل رحلة مرضه ووصيته

المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي دخل في أزمة صحية منذ عدة أيام وتحديدًا من أسبوع وكانت الأزمة لها علاقة بالتنفس والرئتين نظرًا لأنه كان يدخن الشيشة بشراهة والقريبون منه يعرفون ذلك وهي العادة التي أدت لمرضه مؤخراً بشدة، وكشف مصدر مقرب من هاني جرجس فوزي لـ"الدستور" بأنه الراحل أوصى في حالة وفاته بعدم إعلان الخبر إلا بعد دفنه وعدم إقامه عزاء.

آخر أعمال هاني جرجس فوزي

يشار إلى أن اخر تجارب هاني جرجس فوزي كمخرج ومنتج كانت عام 2013 في فيلم "الجرسونيرة" الذي قام ببطولتة كل نضال الشافعي ومنذر رياحنه وغادة عبدالرازق والفيلم كان تجربة مختلفة وجديدة علي السينما المصرية فهو تدور أحداثه في مكان واحد شقة يطلق عليها صاحبها اسم الجرسونيرة، وبين ثلاثة أشخاص فقط هم رجل وزوجته ولص، يأتي إليهما بغرض السرقة، إلا أنه ومع توالي الأحداث نكتشف الكثير عن خلفيات هذه الشخصيات، متناولًا رسالة أن الإنسان غير معصوم عن الخطأ، مهما كانت ثقافته والبيئة التي تربى فيها، كما أنه قدَّم أعمالًا سينمائية كمخرج مثل "بدون رقابة" عام 2009 وفيلم "أحاسيس" المثير للجدل عام 2010 وشارك في أعماله نجوم كثيرين مصريين وعرب.

كما يعد هاني جرجس فوزي نجل المنتج السينمائي الكبير جرجس فوزي الذي قدم نجوم كثيرين للسينما المصرية علي رأسهم شريهان حيث قدمها لأول مرة في فيلم "الخبز المر" كما أنتج لها ما يقرب من 5 أعمال سينمائية.