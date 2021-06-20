عدلي منصور يزور مكتبة مصر العامة والمدينة الصديقة للنساء بدمياط

التقى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد للقيام بجولة تفقدية.

وأعربت المحافظ عن سعادتها بزيارته للمحافظة كما وجهت التحية للمستشار منصور، قائلة إنه رمز وطني وحكيم كان له دور بارز وعظيم في أصعب المراحل التي مرت على مصر.

وزار المستشار عدلي منصور والمحافظ مكتبة مصر العامة بمدينة البرج المفتتحة مؤخرًا بعد استكمال الأعمال بها والتي كانت متوقفة منذ عدة سنوات، إذ قاما بالتجول داخل أروقة المكتبة واقسامها المختلفة من قاعات اطلاع للأطفال والكبار وتدريب حاسب آلي وقاعات أبحاث وانترنت و أنشطة ومؤتمرات، حيث أشاد المستشار منصور بتلك المنارة الوليدة التي تضم كوكبة من الكتب بالمجالات المختلفة، وأهدته المحافظ نسخة من كتاب رحلة العمر للسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة ابن محافظة دمياط واحد سفراء مصر البارزين.

كما تفقدا المدينة الصديقة للنساء المُنفذة بمحيطها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women حيث تحدثت المحافظ عن المشروع وأهدافه التي تتمثل في إتاحة كافة الخدمات للسيدات وأطفالهن وتوفير فرص تدريبية لهن وتسويق منتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادي.

وأهدته المحافظ نسخة من كتاب رحلة العمر للسفير عبد الرءوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة ابن محافظة دمياط وأحد سفراء مصر البارزين في محافظة دمياط.