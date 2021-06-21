الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل الخضروات النيئة أكثر صحة من المطبوخة؟.. العلم يُجيب

الخضروات
الخضروات

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت الخضار تفقد محتواها الغذائي عند تسخينها، أم الأفضل تناولها بشكلها الصحيحي بدون طبخها.


يُعد الطهي أمرًا ضروريًا للنظام الغذائي للناس لأنه يسمح بهضم الطعام دون بذل الكثير من الجهد، حيث تعمل الحرارة على تليين اللحم والألياف الغذائية الأخرى التي يصعب مضغها بالأسنان.


وفي حين أن هناك عددًا من الأشخاص المتحمسين للطعام الذين يدعون أن الطهي يقضي على الفيتامينات والمعادن الطبيعية للطعام، فإن تناول الخضروات النيئة واللحوم ليس دائمًا الخيار الأكثر صحة أو الأكثر أمانًا.


ووفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي، فقد أظهر بحث نُشر في عام 2007 بالمجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا للأطعمة النيئة قد يكون لديهم مستويات طبيعية من فيتامين أ ومستويات أعلى من بيتا كاروتين، ومع ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص أيضًا يفتقرون إلى "اللايكوبين" وهو عنصر معروف مضادات الأكسدة القوية.


هل الخضار النيئة أكثر صحة من الخضار المطبوخة؟
الليكوبين هو الصباغ الموجود بشكل رئيسي في الخضار والفواكه الوردية مثل الطماطم والجوافة، البطيخ والبابايا والفلفل الأحمر. 


وربطت الكثير من الدراسات السابقة بين الاستهلاك المرتفع للليكوبين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، حتى أن الباحثين أشاروا إلى "الليكوبين" كمضاد أكسدة أكثر فعالية مقارنة بفيتامين سي.


وفي دراسة أجريت في عام 2002 ، ثبت أن طهي الطماطم تزيد بشكل كبير من محتواها من اللايكوبين، لأن الحرارة تساعد في تكسير الجدران السميكة للطماطم وتساعد الجسم في امتصاص العناصر الغذائية المرتبطة أو الملتصقة بتلك الجدران.


ويمكن القلي أن يلحق الضرر بالخلايا السليمة فى الجسم، كما أنها مرتبطة بتطور العديد من المشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والأمراض الالتهابية والسرطانات وإنسداد الشرايين.
 

وتساعد مضادات الأكسدة الجسم عن طريق منع تلف الأنسجة والخلايا التي تسببها هذه الجذور الحرة عن طريق وقف تكوينها أو الارتباط بها أو الضغط من أجل تدميرها.
 

وأوضح الباحثون، أن الجانب السلبي في طهي بعض الخضار هو فقدان محتواها من فيتامين سي، حيث يرجع السبب في ذلك إلى أن فيتامين سي غير مستقر للغاية ويمكن أن يتحلل بسهولة عند الأكسدة أو تسخينه أو طهيه في الماء.


من ناحية أخرى، هناك خضروات أخرى من الأفضل أن تؤكل نيئة من المطبوخة، مثل البروكلي، حيث يمكن للحرارة أن تلحق الضرر بالإنزيمات الجيدة التي تحتوي عليها.

أسعار الخضروات دراسة اللحوم فيتامين سى الألياف الغذائية الخضار والفواكه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

تفاصيل جديدة فى واقعة حبس سيدة بسبب رسالة إلى محافظ الغربية

حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على «واتس آب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص