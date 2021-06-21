هل الخضروات النيئة أكثر صحة من المطبوخة؟.. العلم يُجيب

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت الخضار تفقد محتواها الغذائي عند تسخينها، أم الأفضل تناولها بشكلها الصحيحي بدون طبخها.



يُعد الطهي أمرًا ضروريًا للنظام الغذائي للناس لأنه يسمح بهضم الطعام دون بذل الكثير من الجهد، حيث تعمل الحرارة على تليين اللحم والألياف الغذائية الأخرى التي يصعب مضغها بالأسنان.



وفي حين أن هناك عددًا من الأشخاص المتحمسين للطعام الذين يدعون أن الطهي يقضي على الفيتامينات والمعادن الطبيعية للطعام، فإن تناول الخضروات النيئة واللحوم ليس دائمًا الخيار الأكثر صحة أو الأكثر أمانًا.



ووفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي، فقد أظهر بحث نُشر في عام 2007 بالمجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا للأطعمة النيئة قد يكون لديهم مستويات طبيعية من فيتامين أ ومستويات أعلى من بيتا كاروتين، ومع ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص أيضًا يفتقرون إلى "اللايكوبين" وهو عنصر معروف مضادات الأكسدة القوية.



هل الخضار النيئة أكثر صحة من الخضار المطبوخة؟

الليكوبين هو الصباغ الموجود بشكل رئيسي في الخضار والفواكه الوردية مثل الطماطم والجوافة، البطيخ والبابايا والفلفل الأحمر.



وربطت الكثير من الدراسات السابقة بين الاستهلاك المرتفع للليكوبين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، حتى أن الباحثين أشاروا إلى "الليكوبين" كمضاد أكسدة أكثر فعالية مقارنة بفيتامين سي.



وفي دراسة أجريت في عام 2002 ، ثبت أن طهي الطماطم تزيد بشكل كبير من محتواها من اللايكوبين، لأن الحرارة تساعد في تكسير الجدران السميكة للطماطم وتساعد الجسم في امتصاص العناصر الغذائية المرتبطة أو الملتصقة بتلك الجدران.



ويمكن القلي أن يلحق الضرر بالخلايا السليمة فى الجسم، كما أنها مرتبطة بتطور العديد من المشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والأمراض الالتهابية والسرطانات وإنسداد الشرايين.



وتساعد مضادات الأكسدة الجسم عن طريق منع تلف الأنسجة والخلايا التي تسببها هذه الجذور الحرة عن طريق وقف تكوينها أو الارتباط بها أو الضغط من أجل تدميرها.



وأوضح الباحثون، أن الجانب السلبي في طهي بعض الخضار هو فقدان محتواها من فيتامين سي، حيث يرجع السبب في ذلك إلى أن فيتامين سي غير مستقر للغاية ويمكن أن يتحلل بسهولة عند الأكسدة أو تسخينه أو طهيه في الماء.



من ناحية أخرى، هناك خضروات أخرى من الأفضل أن تؤكل نيئة من المطبوخة، مثل البروكلي، حيث يمكن للحرارة أن تلحق الضرر بالإنزيمات الجيدة التي تحتوي عليها.