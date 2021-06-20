مروى تستعد لطرح 5 أعمال غنائية جديدة

تعود بعد انقطاع

تستعد الفنانة اللبنانية مروى للعودة لعالم الغناء بطرحها خمسة أعمال غنائية جديدة، تطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت مروى لـ"الدستور"، إلى أنها تستعد لطرح خمسه أعمال غنائية تقوم بطرحها تواليا على أن تطرح كل أغنية بعد حوالي شهر من طرح الأغنية السابقة، وهو سيناريو جديد تعتمده مروى لمقابلة جمهورها.

وقالت مروى إنها محبطة هذه الفترة بسبب الأحوال التي تراها من كثر حالات الوفاة التي تحدث مؤخرا، خاصة مع وفاة كبار نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان القدير سمير غانم، وهو ما جعلها تؤجل فكرة طرحها لأعمالها الجديدة.

وأكدت، أنها سجلت أعمالها الغنائية خلال السنه الماضية، إلا أن هذه الفترة لم تكن مناسبة لطرح أعمالها الجديدة، لكنها ستقوم بطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مروى، إنها مستاءة لما يحدث علي السوشيال ميديا من أخبار أغلبها حزينة وليست مفرحة علي حد وصفها، وهو ما يجعلها تحاول الابتعاد عنها بشكل كبير، لكنها ستعود قريبا لطرح أعمالها الغنائية الجديدة.

الجدير بالذكر أن مروى كانت قد طرحت أغنية مصورة بعنوان "هيدي قضيتنا" على طريقة الفيديو كليب ، دعما لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة قوى الاحتلال الإسرائيلية.

وقدمت مروى الأغنية بأداء جديد عليها من حيث اختيار اللحن أو الكلمات، وحرصت على تأدية الأغنية باللهجة الفلسطينية، و الأغنية من كلمات كمال قبيسي وألحان خالد حيدر وتوزيع ضياء غزاوي، وقد حصدت علي مشاهدات عديده عبر طرحها علي قناتها بموقع يوتيوب ، ولاقت نجاح كبير مع الجمهور، الذي راي نجاح العمل الذي تناول قضيه مهمه.

مروى قدمت العام الماضي مسرحية "حريم السلطان" مع المخرج حسام الدين صلاح والتي أجادت في أدائها لدور الخادمة واللبيسة والسكرتيرة كل في آن واحد من خلال شخصية واحدة في إطار كوميدي استعراضي.