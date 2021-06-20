الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسي لـ«الدستور»: فتح الطريق الساحلي أمام الليبيين ينهي معاناتهم

محمد الأسمر
محمد الأسمر

قال الباحث الليبي ومدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، إن الليبيين ينتظرون بفارغ الصبر إنجاز ملف فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد لتخفيف وطأة الحمل عنهم ومشقة السفر.

 

وأضاف الأسمر في تصريح لـ"الدستور"، أنه بسبب غلق الطريق الساحلي يضطر الليبيون إلى مضاعفة مسافة السفر عبر طرق صحرواية متهالكة وغير ممهدة للسير أو الرحلات الطويلة ولكن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم، فتح الطريق الساحلي مجرد محض تجاذب سياسي وليس له علاقة بالتنفيذ العملي وذلك اغتناما لتسجيل إنجاز قبل انعقاد مؤتمر برلين الثاني في ألمانيا خلال أيام.

 

وأشار السياسي الليبي إلى أن حكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي لم ينفذا أي شيء في هذا الشأن، لأن فتح الطريق يجب أن يكون متكمل الجوانب والتي لها علاقة بمرحلة ما بعد إزالة السواتر الترابية التي تسد الطريق من إجراءات تأمين وغيرها.

 

وأوضح أن بند فتح الطريق الساحلي ليس ضمن بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الموقع في جنيف في 23 أكتوبر 2020، ولكنه فقرة ضمن البند السادس التي تنص على وجوب فتح كافة المسارات الجوية والبرية الليبية على أن يتم إزالة العوائق وفتح ثلاثة محاور وهي محور طريق بنغازي  وسرت مصراتة، والمحور الثاني مصراتة أبو قرين والجفرة وغات، والمحور الثالث هو غريان سبها مرزق، وهذه المحاور الثلاثة يجب أن تفتح في آن واحد لإزالة المعاناة عن الليبين، وذلك ضمن اثني عشر بندا تم الاتفاق عليهم خلال اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف.

اللجنة الأمنية تستكمل إجراءات فتح الطريق الساحلي

وأكد مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية أن اللجنة العسكرية المشتركة وصلت إلى مدينة سرت اليوم وستجتمع معا ولديها جدول عمل لإقرار اللجنة الأمنية المشتركة والعمل على فتح الطريق الساحلي وليس فقط إزالة السواتر الترابية وإنما العمل على تأمين وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتأمين الطريق.

 

وحذر محمد الأسمر من أنه لا يوجد ما يمنع المليشيات من العودة لغلق الطرق وابتزاز الحكومة وخطف المواطنين وممارسة الحرابة، مشيرا إلى أنه طالما بقيت الميلشيات وجب تنفيذ البند الرابع من الاتفاقية العسكرية "5+5 " الموقعة في أكتوبر 2020 بجنيف والذي ينص على تفكيك المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها وإعادة دمجها في المجتمع بعد عمليات إعادة التأهيل.

فتح الطريق الساحلي ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المجلس الرئاسى الليبى اللجنة العسكرية المشتركة سرت الطريق الساحلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بالاسم أو رقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص