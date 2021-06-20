برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

اعتمد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي نتيجة الشهادة الإعدادية، العام الدارسي الحالي، وجاءت بنسبة 79.3%، للتعليم العام، والإعدادي المهني 85.5%، ومدارس المكفوفين والصم بنسبة 100%.

وحصلت الدستور على نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر.



2874 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية

وفي سياق آخر، كان قد أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن مقرات ولجان مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة انهت استعداداتها لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية للامتحانات النظرية والتي سوف تنعقد خلال الفترة من غدًا السبت ١٩ يونيو إلى الخميس ١ يوليو ٢٠٢١.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد الطلاب الذين سوف يتم استقبالهم لأداء الامتحانات النظرية ٢٨٧٤ طالبا وطالبة في ١٩ لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدًا استعداد غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تعمل على مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بجميع لجان المحافظة لحل أي مشكلة تعوق الامتحانات كما تم تشكيل غرف فرعية بالإدارات لسرعة رصد أي معوقات وإبلاغها للغرفة المركزية لحلها وإبلاغ الوزارة بها فوراً.

وفي سياق متصل منير على جاهزية استراحات المعلمين المنتدبين من خارج المحافظة لأعمال الامتحانات على أعلى مستوى، كما تم التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة إجراءات الأمن والسلامة من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس التعليم الفني مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.

يذكر أنه أدى طلاب الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر، والبالغ عددهم 7178 طالباً وطالبة، موزعين على 56 لجنة، بمختلف المدارس فيمدن وقرى المحافظة، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية يتم من خلال المديريات بعد انتهاء لجان النظام والمراقبة من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ووفقًا للقواعد الجديدة التي تشير إلى احتساب مجموع الطالب النهائي للشهادة الإعدادية وفق الدرجات الحاصل عليها في جميع المواد الدراسية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج تمر بعد مراحل مهمة أبرزها، التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجميعها وسوف تعتمد من المحافظ وليست وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنه سيتم اتاحة أيضا التظلم على النتيجة عقب إعلانها في نطاق كل مديرية تعليمية.