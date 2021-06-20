الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثتي سيدتين لقيتا مصرعهما في حادث قطار بالعياط

النائب العام
النائب العام

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سيدتين لقيتا مصرعهما بعدما صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان تصادف وجودهم بمكان الحادث، وكشفوا لرجال المباحث أن السيدتين خلال عبورهما السكة الحديد، صدمهما القطار، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير بشأن الحادث، لتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع سيدتين صدمهما قطار بالعياط اليوم الأحد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتبين أن الضحيتين خلال عبورهما السكة الحديد صدمهما قطار، ما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

المعمل الجنائي محطة مصر المستشار حمادة الصاوي الإجراءات القانونية السكك الحديدية مديرية أمن الجيزة إتخاذ الإجراءات القانونية

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