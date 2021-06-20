الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في «عيد الأب».. اللبنانية نور تهنئ والدها بصور من حفل زفافها

نور اللبنانية
نور اللبنانية

هنأت الفنانة اللبنانية نور والدها في عيد الأب الموافق 20 يونيو بكلمات مؤثرة أظهرت مدى حبها له.

 

ونشرت نور عدة صور لها برفقة والدها في حفل زفافها الذي كان منذ سنوات عديدة وعلقت عليها بكلمات انجليزية كانت ترجمتها: "حب الأب هو رباط لا ينفصل، منذ يوم ولادتنا، نحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض، يوم واحد لا يكفي لتكريم والدي، كم أنت مميز حقا بابا، عيد سعيد لكل آباء اليوم حبي كله لك يا فيليبوس، وهذه الصور في يوم زفافي " .

 

وكانت نور قد نشرت منذ حوالي عام عبارات امتدحت فيها والدها عبر حسابها بموقع انستجرام لأول مرة حيث قالت له: "شكراً لإيمانك بقدراتي ودعمك الدائم لي عندما كنت أتابع تحقيق أحلامي وإن كانت كبيرة. لقد قدمت لي المثال والنموذج على طريقتك الخاصة لأختار طريقي في الحياة وأنا أشعر بالامتنان إلى الأبد. أحبك أبي، أحبك فيليبوس".

 

وشاركت نور خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل ضل راجل والذي شاركت فيه النجم ياسر جلال ولاقت عليه ردود افعال جيده للغايه. 

 

وتدور أحداث مسلسل ضل راجل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف تنقل على أثرها للمستشفى، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني لتقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته.

 

ويشارك في بطولة المسلسل ايضا نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

 

وعلى صعيد آخر تحسم النجمة نور موقفها من عدة عروض سينمائية حصلت عليها مؤخرا، لكنها أرجأت الموافقة حتى الانتهاء من تصوير المسلسل الحالي الذي تركز فيه بشدة.

نور اللبنانية

نور اللبنانية
نور اللبنانية
نور اللبنانية
نور اللبنانية
نرمين الفقي الفنانة اللبنانية محمد عادل محمود عبد المغني رنا رئيس النجم ياسر جلال خلال شهر رمضان محمد يسري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

الباز: تصريح وزير الرى السودانى لا يخدش التنسيق الكامل مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص