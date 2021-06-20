في «عيد الأب».. اللبنانية نور تهنئ والدها بصور من حفل زفافها

هنأت الفنانة اللبنانية نور والدها في عيد الأب الموافق 20 يونيو بكلمات مؤثرة أظهرت مدى حبها له.

ونشرت نور عدة صور لها برفقة والدها في حفل زفافها الذي كان منذ سنوات عديدة وعلقت عليها بكلمات انجليزية كانت ترجمتها: "حب الأب هو رباط لا ينفصل، منذ يوم ولادتنا، نحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض، يوم واحد لا يكفي لتكريم والدي، كم أنت مميز حقا بابا، عيد سعيد لكل آباء اليوم حبي كله لك يا فيليبوس، وهذه الصور في يوم زفافي " .

وكانت نور قد نشرت منذ حوالي عام عبارات امتدحت فيها والدها عبر حسابها بموقع انستجرام لأول مرة حيث قالت له: "شكراً لإيمانك بقدراتي ودعمك الدائم لي عندما كنت أتابع تحقيق أحلامي وإن كانت كبيرة. لقد قدمت لي المثال والنموذج على طريقتك الخاصة لأختار طريقي في الحياة وأنا أشعر بالامتنان إلى الأبد. أحبك أبي، أحبك فيليبوس".

وشاركت نور خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل ضل راجل والذي شاركت فيه النجم ياسر جلال ولاقت عليه ردود افعال جيده للغايه.

وتدور أحداث مسلسل ضل راجل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف تنقل على أثرها للمستشفى، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني لتقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته.

ويشارك في بطولة المسلسل ايضا نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وعلى صعيد آخر تحسم النجمة نور موقفها من عدة عروض سينمائية حصلت عليها مؤخرا، لكنها أرجأت الموافقة حتى الانتهاء من تصوير المسلسل الحالي الذي تركز فيه بشدة.

نور اللبنانية

نور اللبنانية