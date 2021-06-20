أكرم حسني يحضر لعرضه المسرحي الجديد

قال الفنان أكرم حسني: إنه ينشغل حاليًا بالتحضير لعرضه المسرحي الجديد، والمقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "أكرم" في تصريح لـ "الدستور"، أنه يستعد لتقديم عرض مسرحي مختلف وجديد، مشيرًا إلى أن ما شجعه لاتخاذ قرار تكرار تجربة المسرح مرة أخرى هو نجاح مسرحية "عطل فني" الذي قدمه العام الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم عرضه خلال موسم الرياض المقبل.

"عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر ونشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.



وعن نجاح دويتو "لو كنت" مع الفنانة هيفاء وهبي، قال أكرم حسني إنه سعيد بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي في هذا العمل الفني، معربًا عن سعادته الشديدة بردود الأفعال القوية التي تلقاها من قبل الجمهور حول دويتو "لو كنت"، مشيرًا إلى أنه سكرر هذه التجربة في الوقت المناسب.

واتسمت أغنية "لو كنت" بخفة الظل والبهجة بطبيعة حال الفنان أكرم حسني، الذي فاجأ جمهوره بإتقانه الغناء بجانب التمثيل، وتقول كلمات الأغنية في جزئها الأول بصوت أكرم حسني: لو كنت أرنب كان أكيد هايبقي الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي.. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقي.. لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جمال وهناك أنا هاشتكيكي.

تواصل هيفاء: "لو كنت كتاب أنا كنت هابقى كتاب عن الجمال لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال لو كنت سكة هاكون يمين انا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال لو كنت لعبة كنت هابقي عروسة باربي لابسة بمبمي أما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال.