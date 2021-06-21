الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إعادة هيكلة وضخ دماء جديدة».. 7 قرارات تنظيمية لحزب الحركة الوطنية

رؤوف السيد علي
رؤوف السيد علي

اصدر رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية 7 قرارات تنظيمية في إطار خطه الحزب لتنشيط العمل الحزبي ورفع مستوى الأداء بالامانات واللجان والوحدات على مستوى الحزب وتضمنت القرارات تغيير  بعض القيادات الحزبيه التي تشغل بعض المواقع القيادية والتنظيمية  داخل الحزب حيث تم تغييرها وذلك من أجل الدفع بدماء جديده والعمل على إعطاء دور اكبر للقيادات الشابه في ضوء السياسه العامه التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعطاء دور اكبر للشباب واشراكهم في العمليه السياسيه وفي ظل السياسه العامه للحزب.


- هاني العسال للشئون البرلمانية .. ونهاد خيرالله للمرأة 

 

 حيث تقرر تعيين نهاد خير الله أمين عام مساعد وأمينة المرأة المركزية وتعيين الدكتور نور الدين محمود الشيخ أميناً عاماً مساعدا بالحزب وتعيين الدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب امين التدريب والتثقيف كما تقرر أيضاً تعيين احمد العوامي أمين عام مساعد لشئون الشباب ، وتعيين اللواء عبد اللطيف محمد مساعد رئيس الحزب لشئون المحليات ومشرفاً علي أمانة المجالس المحلية ويتولي اعادة تشكيلها من جديد وضم عدد من الكوادر الشبابية ، وتعيين ميرفت مصطفي محمد علي مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي مشرفا علي أمانة التواصل السياسي ، وتعيين النائب هاني محمد إبراهيم العسال مساعدا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية


وجاء نص القرارات كالأتي : أولاً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 30 ) لسنة 202١ بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي  تقــــــــــــــــــرر  : المادة الأولي :  تعيين اللواء / عبداللطيف محمد عبداللطيف ، مستشارا رئيس الحزب للشئون العامة ومشرفا علي أمانة المجالس المحلية المادة الثانية : يكلف سيادته بإعادة تشكيل أمانة المجالس المحلية المادة الثالثة  : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

 

قرار رقم 30


ثانياً قرار رقـــــم ( 31 ) لسنة 202١ بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب تقــــــــــــــــــرر : المادة الأولي :  تعيين السيدة الأستاذة / نهاد أحمد حسني خيرالله أمينا عاما مساعدا وأمينة المرأة المركزية المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

قرار رقـــــم 31

ثالثاً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 32 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب تقــــــــــــــــــرر  : المادة الأولي :  تعيين د / نور الدين محمود الشيخ أمينا عاما مساعدا بالحزب المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

 

قرار رقـــــم 32


رابعاً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 33 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته ، و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب تقــــــــــــــــــرر المادة الأولي : تعيين د/حنان عبدالله محمد محمود علي الشاذلي أمينا عاما مساعدا وأمينا للتدريب والتثقيف بالمركزية المادة الثانية : تكلف سيادتها بإعادة تشكيل أمانة التدريب والتثقيف المادة الثالثة : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

قرار رقـــــم 33


خامساً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 34 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب تقــــــــــــــــــرر  : المادة الأولي :  تعيين السيدة الأستاذة / ميرفت مصطفي محمد علي مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي مشرفا علي أمانة التواصل السياسي  المادة الثانية : تكلف سيادتها بإعادة تشكيل أمانة التواصل السياسي  المادة الثالثة  : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

قرار رقـــــم 34


سادساً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 35 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي  تقــــــــــــــــــرر : المادة الأولي :  تعيين النائب / هاني محمد إبراهيم العسال مساعدا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

قرار رقـــــم 35


سابعاً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 36 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي تقــــــــــــــــــرر المادة الأولي :  تعيين السيد  / أحمد عبدالقوي محمد العوامي أمينا مساعدا لأمانة الشباب المركزية المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

قرار رقـــــم 36
حزب الحركة الوطنية خطه الحزب تنشيط العمل الحزبي ورفع مستوى الأداء القيادات الحزبيه المواقع القيادية والتنظيمية إعطاء دور اكبر للقيادات الشابه

مواد متعلقة

تعرف على مستهدفات خطة التنمية بقطاع الإسكان والصرف الصحى

تعرف على ملامح وأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

برلماني: تنسيقية الأحزاب غيرت المعادلة السياسية في مصر

سؤال برلماني بشأن القصور التشريعي حول من أطلقوا على أنفسهم لقب «دعاة»

النائب وجيه رشدي: المبادرات الرئاسية نجحت في تحسين جودة الحياة

برلماني يطالب بتنسيق بين «التعليم» والصحة» بشأن امتحانات الثانوية العامة

«الهضيبي» يتقدم بمذكرة عاجلة بشأن إساءة محمد رمضان لـ سميرة عبدالعزيز

برلماني: إنتاج «سينوفاك» في مصر خطوة للتحول لمركز إقليمي للقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

الباز يكشف سرًا خطيرًا عن مؤتمر نصرة سوريا فى 2013

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص