مصرع شاب إثر إصابته بـ٤ طعنات داخل شقته بمصر القديمة

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة

تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة إخطار من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى القصر العيني بوصول المصاب خالد سيد عيد عبد الحميد 20 سنة طالب ومقيم بالمجاورة الثانية الفسطاط الجديدة دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بانتقال قوة من مباحث القسم تبين أنه مصاب بعدة طعنات متفرقة بالصدر وجرح قطعي بالرقبة وجرح قطعي باليدين وتوفي المصاب أثناء إسعافه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر باستكمال تحريات رجال المباحث حول الواقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.