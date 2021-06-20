«مصرع 3».. تفاصيل التحقيقات الأولية في حادث الصف

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن 3 لقوا مصرعهم إثر حادث سقوط سيارة من أعلى كوبرى الإخصاص بمنطقة الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها، لبيان أسباب الحادث.

وكشفت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة أثناء قيادتها أعلى كوبرى الأخصاص بمركز الصف بجنوب الجيزة، ما أسفر عن سقوط السيارة من أعلى الكوبرى، وتهشمها بالكامل، ومصرع 3 أشخاص كانوا بداخلها.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث فى منطقة الصف، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتبين سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى وتهشم السيارة بالكامل ونقلوا إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.