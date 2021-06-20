الأحد 20 يونيو 2021
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اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع حجم التعاون بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة

علي الادريسي
علي الادريسي

توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ارتفاع حجم التعاون بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة خاصة مع نجاح الجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار السياسى و الاقتصادى في ليبيا.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك رغبة قوية لتنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر وليبيا، خاصة في مجال النقل واللوجيستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء استنادا لخبرة الأولى في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى.

وتابع: لا شك في أن تفعيل غرفة التجارة المصرية ـ الليبية يعد خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا، وتوفير حرية في انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات وإزالة العراقيل، ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا قد شهدت تراجعا بسبب حالة عدم الاستقرار الداخلى فى ليبيا خلال الأعوام الماضية وتراجع حجم التجارة الدولية بسبب تداعيات كورونا، فقد بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا 607.118 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بـ 833.842 مليون دولار في عام 2019، وذلك بنسبة تراجع 27.19%. كما بلغت الواردات المصرية من ليبيا 38.760 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بـ 151.410 مليون دولار، بنسبة تراجع 74.4%.

سياسية مصر الاقتصادي التعاون جهود مصر مشروعات والطرق صناعية صناعة التحتية

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