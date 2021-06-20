الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بالاسم أو رقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

ينشر "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بعدما اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور ، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 95.02% 

ومن جانبه أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103850 طالبا وطالبة. 

وفي سياق آخر أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوي اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة والطالبات لأداء الاختبارات.

 

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