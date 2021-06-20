مروة تصمم حقائب على الطريقة الفرعونية: «أحافظ على هوية بلدى»

صممت الفتاة المصرية مروة قبارى شنطة فرعونية مصنوعة من قطع جلدية، لاقت إشادات عديدة من نشطاء التواصل الاجتماعى، الذين أكدوا أنها تمتلك القدرة على الابتكار.

وقالت «مروة»، لـ«الدستور»، إن الفكرة جاءتها بعد تنظيم مصر موكب المومياوات الملكية، مشيرة إلى رغبتها فى توصيل صورة إيجابية عن مصر للعالم أجمع والحفاظ على هوية بلدها.

وأضافت: «أحب عمل الأشياء المختلفة، خاصة تلك التى تحافظ على الهوية الوطنية، وبالتزامن مع نقل توت عنخ آمون وأنوبيس، حارس موكبه، فكرت فى دمجها على الشنطة».

وواصلت مروة: «استغرقت منى هذه الشنطة شهرًا ونصف الشهر، ومرت بأكثر من مرحلة لتظهر بشكلها الأخير، واستخدمت تقنية الدق والحفر، وبعدها الحرق، ما أسهم فى تثبيت الرسم، وأخيرًا لونتها».