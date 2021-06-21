هتبناكى وأحوش لك فلوسك وهصرف عليكى.. كواليس علاقة أم كلثوم وتحية كاريوكا

اعترفت الفنانة تحية كاريوكا بأنها كانت لا تستطيع الادخار، شديدة الإسراف، وهو ما جعل كوكب الشرق أم كلثوم تتدخل لإنهاء هذه الحالة من ضياع أموالها بلا طائل.

وحكت كاريوكا في حوارها مع مجلة "الموعد" فى 13 مارس لعام 1975، أنه حدث بينها وبين كوكب الشرق أم كلثوم موقف طريف بعد وفاة والدتها، حيث طلبت منها الست أن تحجر على أموالها وتتحفظ عليها، وهو ما أدهشها، فسألت أم كلثوم قائلة:"ليه؟، وإزاي هتتحفظي على فلوسي؟، فردت كوكب الشرق:"أنا هتبناكي، وأحوش لك فلوسك، وهصرف عليكي".

وافقت تحية كاريوكا على الأمر، واشترت مجموعة كبيرة من الأزياء باهظة الثمن، وأرسلت الفواتير لفيلا كوكب الشرق أم كلثوم، وكانت النتيجة أن كل نصف ساعة يدق أحد العمال جرس الفيلا مطالبًا بثمن الفاتورة فهاتفتها كوكب الشرق أم كلثوم:"إيه الحكاية إنتي فاكرة إللي اتبناكي أم كلثوم ولا البنك الأهلي".

وفي حوارها مع روزاليوسف عام 1989، كشفت تحية كاريوكا كواليس علاقتها بكوكب الشرق أم كلثوم، أنها كانت صعبة للغاية، لم تكن تسامح بسهولة بسبب احترامها للجميع: "دي كانت تقوم تقف لأي حد يجي يسلم عليها مهما كان وكنت أقولها: "ياختي أقعدي، تقول لي: إحنا فلاحين ونعرف الأصول".

بين حليم وكوكب الشرق

حكت الفنانة تحية كاريوكا، في حوارها لجريدة "روز اليوسف" عام 1989، عن تدخلها بين الفنان عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت الفنانة الراحلة، إنها تدخلت في خلافهما الشهير وأجبرت "حليم" على الاعتذار لأم كلثوم، وقالت: "الكبار دول ليهم احترامهم، يعني أول ما دخل عبد الحليم من بره وده كان في نادي الضباط ولقاها قال: الولية دي لسه بتغني، وابن أختها واقف، قلت له: إخرس، ابن أختها وراك، دي الغلطة اللي عملها بس هو مكانش بذيء اللسان أبدًا، بس ما أعرفش إيه اللي جرا له في اليوم ده".

وكانت الفنانة تحية كاريوكا تنصح الفنان عبد الحليم حافظ بعدم معاداة الفنانين الأكبر منه، وإذا عاداهم فليكن واضحًا في عدائه، مضيفة:"ولما يكون عمل غلط كبير في حقك مش تروح زي النسوان اللي بيسمعوا كلام الرغي، يقوم يقول لي حاضر وتاني يوم يعمل حاجة تانية".