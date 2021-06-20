أسرة فتاة حلوان المنتحرة بسبب تأخر زواجها: غافلتنا وشنقت نفسها

أسرة فتاة حلوان المنتحرة بسبب تأخر زواجها: غافلتنا وشنقت نفسها
هذه مأساة فتاة فضلت الموت والتخلص من حياتها على أن تعيش (عانس) في نظر أسرتها كأي فتاة فاتها قطر الزواج حيث غافلتهم وشنقت نفسها بمنطقة حلوان.
حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى، يفيد قيام فتاة " 32 سنة"، بشنق نفسها ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بالقصبة الهوائية.
مناظرة الجثة
وتبين من مناظرة الجثة أنها لفتاة في العقد الرابع من العمر بها آثار خنق وخدوش حول الرقبة نتيجة الشنق، وزرقان في الجسم.
أقوال عائلتها
واستمعت النيابة إلى أقوال عائلتها الذين أكدوا إن ابنتهم تعاني من حالة نفسية، بسبب تأخر زواجها، وأنها غافلتهم ودخلت إلى غرفتها، حيث لا يوجد أحد بالمنزل .
وتبين أنها أقدمت على الانتحار، وعندما سمعوا صوت ارتطام أسرعوا لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة.
قرارات النيابة
وقررت النيابة تشريح جث المجني عليها وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.