الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسرة فتاة حلوان المنتحرة بسبب تأخر زواجها: غافلتنا وشنقت نفسها

أرشيفية
أرشيفية

هذه مأساة فتاة فضلت الموت والتخلص من حياتها على أن تعيش (عانس) في نظر أسرتها كأي فتاة فاتها قطر الزواج حيث غافلتهم وشنقت نفسها بمنطقة حلوان.

حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى، يفيد قيام فتاة " 32 سنة"، بشنق نفسها ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بالقصبة الهوائية.

مناظرة الجثة

وتبين من مناظرة الجثة أنها لفتاة في العقد الرابع من العمر بها آثار خنق وخدوش حول الرقبة نتيجة الشنق، وزرقان في الجسم.

أقوال عائلتها

واستمعت النيابة إلى أقوال عائلتها الذين أكدوا إن ابنتهم تعاني من حالة نفسية، بسبب تأخر زواجها، وأنها غافلتهم ودخلت إلى غرفتها، حيث لا يوجد أحد بالمنزل .

وتبين أنها أقدمت على الانتحار، وعندما سمعوا صوت ارتطام أسرعوا لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

قرارات النيابة

وقررت النيابة تشريح جث المجني عليها وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حلوان الزواج مناظرة الجثة النيابة الامن الحمض النووي الإجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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